سياسي: حزب الله واثق من أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران سيشمل لبنان

reuters_tickers

2دقائق

بيروت 12 يونيو حزيران (رويترز) – قال حسن فضل الله السياسي الكبير في حزب الله اليوم الجمعة إن الجماعة واثقة من أن إيران ستصر على إدراج لبنان في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتزايد فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

ودخل حزب الله -الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني في عام 1982- في الصراع الإقليمي دعما لطهران في الثاني من مارس آذار، إذ أطلق النار على إسرائيل التي ردت بشن هجوم أسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص في لبنان.

وأصر المسؤولون الإيرانيون مرارا على إنهاء القتال في لبنان كجزء من أي اتفاق أوسع نطاقا.

وقال فضل الله في مقتطف من خطاب بثته قناة المنار التابعة للجماعة “إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية، ورأينا هذا التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي. لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق الملف اللبناني”.

واحتلت القوات الإسرائيلية أجزاء واسعة من جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بوقوع غارات جوية إسرائيلية جديدة على عدة بلدات وقرى اليوم الجمعة.

وقال مصدر غربي لرويترز اليوم الجمعة إنه من الممكن أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في منطقة الخليج بحلول يوم الأحد. وأضاف أن نص المذكرة لا يزال قيد الإعداد، وأن إيران تتمسك بموقفها بأن الاتفاق يجب أن ينهي القتال في لبنان.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)