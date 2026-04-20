سياسي لبناني لرويترز: إسرائيل نفذت أعمال تدمير متفاوتة في 39 قرية بالجنوب

بيروت 20 أبريل نيسان (رويترز) – قال علي حسن خليل السياسي اللبناني البارز المؤيد لحزب الله لرويترز اليوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية نفذت أعمال تدمير متفاوتة في 39 قرية بجنوب لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وأضاف خليل، وهو أيضا المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، أن التفجيرات القوية التي نفذتها القوات الإسرائيلية دمرت منازل مدنيين في الجنوب معتبرا ذلك “جريمة حرب موصوفة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات تستهدف بنية تحتية لحزب الله في الجنوب.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

