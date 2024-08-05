سيرجي شويجو يجري محادثات مع مسؤولين كبار في إيران

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موسكو (رويترز) – وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين لإجراء محادثات مع كبار القادة في إيران، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان، في وقت تدرس فيه الجمهورية الإسلامية ردها على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية.

ونددت روسيا بمقتل هنية في إيران الأسبوع الماضي، ودعت جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تدفع الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة.

وبثت قناة زفيزدا التلفزيونية الروسية لقطات لشويجو وهو يلتقي بالأميرال البحري علي أكبر أحمديان، أحد كبار قادة الحرس الثوري والذي يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقالت القناة إن شويجو، الذي كان وزيرا للدفاع قبل نقله إلى مجلس الأمن في مايو أيار، سيلتقي أيضا بالرئيس مسعود بزشكيان.

وأضافت القناة “من المقرر أن يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في طهران مع الرئيس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الأركان العامة”.

ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعلق علنا حتى الآن على التصعيد الأحدث في توتر الشرق الأوسط، فإن كبار المسؤولين الروس قالوا إن أولئك الذين يقفون وراء مقتل هنية يسعون إلى تبديد أي أمل في إحلال السلام في الشرق الأوسط وجر الولايات المتحدة إلى الانخراط في عمل عسكري.

وتتهم إيران إسرائيل باغتيال هنية وقالت إنها “ستعاقبها” رغم أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلنوا مسؤوليتهم عن الاغتيال.

وتدعم إيران حركة حماس، التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة، وكذلك جماعة حزب الله اللبنانية التي قُتل قائد عسكري كبير بها، هو فؤاد شُكر، في غارة إسرائيلية على بيروت الأسبوع الماضي.

وتعمل موسكو على تعزيز علاقاتها مع طهران منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وتقول إنها تستعد لتوقيع اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إيران.

وذكرت رويترز في فبراير شباط أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ سطح-سطح الباليستية.

وقالت الولايات المتحدة في يونيو حزيران إن روسيا تعمل على يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران وتلقت مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي تستخدمها لقصف أوكرانيا، لكن موسكو تنفي ذلك.

وقالت روسيا يوم الجمعة إنها انضمت إلى إيران في التنديد باغتيال هنية والإشارة إلى “العواقب الجسيمة لهذا العمل”.

وقالت واشنطن إنها لا تتوقع أن تلعب روسيا دورا بناء في تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحفية “لم نرهم يلعبون دورا بناء في هذا الصراع منذ السابع من أكتوبر. لقد كانوا غائبين في معظم الأحيان. بالتأكيد رأيناهم لا يفعلون شيئا لحث أي طرف على اتخاذ خطوات لخفض التصعيد”.

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة لا تعرف سبب زيارة شويجو إلى طهران في هذا الوقت بالتحديد، لكنه قال إن أحد الاحتمالات ربما يكون تعزيز علاقة موسكو مع طهران للحصول على الدعم في غزوها لأوكرانيا.

وأضاف “بالتأكيد رأينا ذلك في العلاقات الأمنية بين إيران وروسيا من قبل”.