سيول ترجّح “إلى حد كبير” مقتل جنود كوريين شماليين في أوكرانيا

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يرجّح أن يكون جنود من كوريا الشمالية يقاتلون في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا حيث يُعتقد أن بعضهم قتل فيما يتوقع أن يتم نشر المزيد، وفق ما أفاد وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون الثلاثاء.

وذكر الإعلام الأوكراني أن ستة عسكريين كوريين شماليين قتلوا في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة تحتلها روسيا قرب دونيتسك في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال كيم للنواب الثلاثاء إنه “من المرجّح إلى حد كبير” أن التقرير صحيح.

وأضاف “نقدّر أن سقوط ضحايا في أوساط الجنود والضباط الكوريين الشماليين في أوكرانيا أمر مرجّح كثيرا، نظرا إلى ظروف مختلفة”.

ويتوقع أن ترسل كوريا الشمالية المزيد من الجنود لدعم المجهود الحربي الروسي، على حد قوله.

وقال كيم إن “نشر جنود نظاميين هو أمر مرجّح كثيرا نتيجة الاتفاقيات المتبادلة التي تشبه تحالفا عسكريا بين روسيا وكوريا الشمالية”.

وانضم مقاتلون أجانب إلى صفوف أوكرانيا وروسيا على حد سواء فيما أجرى صحافيو فرانس برس في الهند والنيبال تحقيقا بشأن مساعي التجنيد في صفوف الجيش الروسي.

ولطالما أفاد خبراء بأن القوات الروسية تنشر صواريخ كورية شمالية في أوكرانيا، وهو أمر نفته كل من موسكو وبيونغ يانغ.

تزعم كوريا الجنوبية أيضا بأن بيونغ يانغ أرسلت آلاف حاويات الأسلحة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وعززت كوريا الشمالية المسلحة نوويا علنا العلاقات العسكرية مع موسكو في السنوات الأخيرة.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة نادرة من نوعها إلى بيونغ يانغ في حزيران/يونيو حيث وقّع اتفاقا للدفاع المتبادل مع زعيمها كيم جونغ أون.

وحذّر محللون من أن تكثيف عمليات اختبار وإنتاج صواريخ كروز وقذائف مدفعية من قبل كوريا الشمالية قد يكون تحضيرا لإرسال شحنات إلى روسيا.

أقامت موسكو وبيونغ يانغ تحالفا منذ تأسست كوريا الشمالية بعد الحرب العالمية الثانية وتقاربتا أكثر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

كدل-هس/لين/غ ر