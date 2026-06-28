The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سيول وطوكيو تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أكد وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان الأحد التزام بلدَيهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، رغم تعهدات بيونغ يانغ المتكررة توسيع ترسانتها النووية.

وعقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك محادثات في سيول مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي، حيث اتفقا على دراسة سبل تعميق التعاون الدفاعي بين بلديهما.

وجدّدالجانبان “التأكيد على التزامهما بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية وإقامة سلام دائم، واتفقا على مواصلة التعاون الثنائي… وكذلك التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة”، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في سيول عقب الاجتماع.

وجاء لقاء الوزيرَين بعد تعهّد أطلقه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، وتزويد القوات البحرية بأسلحة نووية، والمضيّ قدما في التجارب الصاروخية.

ومنذ فشل القمّة التي عقدت في العام 2019 بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تباين بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتخفيف العقوبات المفروضة عليها، أعلنت بيونغ يانغ مرارا أنها “دولة نووية بقرار لا رجعة فيه”.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب، إذ إن النزاع بينهما الذي امتدّ من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة وليس باتفاق سلام. وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود.

كجك/ملك/ناش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية