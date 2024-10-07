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سيول ومانيلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما البحري

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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ونظيره الفيليبيني فرديناند ماركوس الاثنين بتعزيز التعاون البحري بين بلديهما لمواجهة مطالبات الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.

واتفقا بشكل خاص على تعزيز الروابط بين خفر السواحل من أجل تعزيز “مكافحة شبكات المنظمات الدولية الإجرامية وتبادل المعلومات ومهام البحث والإنقاذ”، بحسب الرئيس الكوري الجنوبي. 

واوضح يون أمام الصحافيين في ختام اجتماعهما “سيواصل بلدانا العمل معا لإقامة نظام بحري قائم على القواعد وضمان حرية الملاحة والتحليق وفقا لمبادئ القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي”.

وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، متجاهلة حكما أصدرته محكمة دولية عام 2016 يفيد بعدم وجود أي أساس قانوني لمطالبات الصين.

وقامت بكين ببناء جزر صناعية مجهزة بأنظمة صاروخية ومدرج لهبوط المقاتلات كما نشرت سفنا تقول الفيليبين إنها تعترض سفنها وتمنع الصيد.

وفي آذار/مارس، أعربت سيول عن “مخاوف جدية” بشأن تسليط الصين المتكرر لمدافع المياه على السفن الفيليبينية في المنطقة.

بام/ريم/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية