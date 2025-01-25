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سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية للشحن: مستمرون في تجنب البحر الأحمر

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باريس (رويترز) – قالت مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم) يوم السبت إنها ستواصل تجنب الإبحار في البحر الأحمر على الرغم من تقييمها بأن المنطقة باتت أكثر استقرارا بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولا يزال المسؤولون التنفيذيون في قطاع الشحن يلتزمون الحذر بشأن العودة إلى البحر الأحمر حيث نفذ الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، مما دفع معظم شركات الشحن إلى تحويل سفنها إلى مسارات أخرى.

وقالت (سي.إم.إيه سي.جي.إم) في بيان إن الاستقرار الجديد “علامة إيجابية ولكنها هشة” بالنسبة للقطاع مضيفة أن السلامة لا تزال أولوية.

وأضاف البيان “نظرا لاستمرار التوتر والمخاطر المرتبطة بالسفن التجارية في مناطق معينة، ستواصل (سي.إم.إيه سي.جي.إم) في الوقت الحالي إعطاء الأولوية للطرق البديلة، ومنها الاعتماد بشكل كبير على طريق رأس الرجاء الصالح”.

وأوضحت أنه يمكن إجراء تعديلات على السياسة على أساس كل حالة على حدة اعتمادا على الأمن والظروف التشغيلية العالمية.

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