سي.إن.إن: محادثات أمريكا وإيران لا تزال مستمرة رغم الهجمات

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11 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – أفادت شبكة سي.إن.إن اليوم الخميس نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران لا تزال على مسارها الصحيح بعد مفاوضات جرت خلال الليل.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، بعدما توعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران على الفور على اتفاق سلام.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)