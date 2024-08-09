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سي.إن.إن: واشنطن تقدم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة الأمريكية

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واشنطن (رويترز) – قالت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر مطلعة يوم الجمعة إن واشنطن من المزمع أن تقدم لإسرائيل 3.5 مليار دولار لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونجرس لها.

وذكرت (سي.إن.إن) أن وزارة الخارجية أخطرت مشرعين مساء يوم الخميس بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل أُقر في أبريل نيسان.

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