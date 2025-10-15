The Swiss voice in the world since 1935
سي.إن.إن نقلا عن ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة إن لم تلتزم حماس بالاتفاق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) يوم الأربعاء إنه سيدرس السماح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب لسي.إن.إن في اتصال هاتفي مقتضب عندما سئل عما سيحدث إذا رفضت حماس نزع سلاحها “ستعود إسرائيل إلى تلك الشوارع بمجرد كلمة مني. إذا كان بوسع إسرائيل الدخول إلى غزة والقضاء عليهم، فسيفعلون ذلك”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

