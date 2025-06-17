سي.بي.إس نيوز: ترامب يريد تخلي إيران تماما عن برنامجها النووي

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد “نهاية حقيقية” للمشكلة النووية مع إيران وإنها يجب أن تتخلى تماما عن برنامجها النووي، وذلك بحسب تعليقات نشرها مراسل شبكة سي.بي.إس نيوز على منصة إكس.

وذكر المراسل يوم الثلاثاء أن ترامب أدلى بهذه التعليقات وهو يغادر كندا في منتصف ليل يوم الاثنين بعد مشاركة في قمة دول مجموعة السبع.

وتوقع ترامب ألا تخفف إسرائيل من هجماتها على إيران. ونقل المراسل عنه قوله على متن الطائرة الرئاسية “ستعرفون ذلك خلال اليومين المقبلين… لم يخفف أحد هجماته حتى الآن”.

وردا على احتمال إرسال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس جيه.دي فانس للقاء مسؤولين إيرانين، قال ترامب “ربما”.

ونقل المراسل عنه قوله “الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي”.