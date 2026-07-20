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شؤون الطيران المدني بالبحرين: إيران استهدفت أجهزة الملاحة الجوية المدنية

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20 يوليو تموز (رويترز) – ذكر بيان صادر عن شؤون الطيران المدني في البحرين ونشرته وكالة الأنباء الرسمية أن إيران استهدفت أجهزة ملاحة جوية مدنية بطائرات مسيرة، دون أن يؤثر ذلك على سير العمليات.

وجاء في البيان “جراء العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين، تم استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية”.

وأضاف البيان “الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة”.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية