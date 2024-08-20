الخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط

EPA/WAEL HAMZEH

أعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية تمديدَ تعليق رحلاتها، من وإلى تل أبيب في إسرائيل، وبيروت في لبنان، حتى 26 أغسطس الجاري، وذلك بسبب التوترات الحالية في الشرق الأوسط.

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Keystone-SDA /م.ا

وأعلنت شركة الطيران السويسرية (سويس إير)، التابعة للوفتهانزا الألمانية، أنه لن يتم استخدام المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل حتى 26 أغسطس، وذلك في بيان أمس الاثنين.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية: ”نأسف بشدة لأي إزعاج قد يسبّبه هذا الأمر لركابنا وراكباتنا، ولكن تظل سلامة ركابنا وراكباتنا وطاقمنا دائمًا على رأس أولوياتنا“، مضيفة أنه سيتم الاتصال بالمسافرين.ات المتضررين.ات مباشرةً.



+ سويس تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب



وأضافت شركة الطيران أنها توفر ”إمكانية تأجيل الرحلة إلى موعد لاحق دون أي تكلفة أو استرداد قيمة التذكرة بالكامل“.

وتقول شركة سويس إير إنها تواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، وتبقى على اتصال دائم مع السلطات المعنية في سويسرا والمنطقة.

وكانت مجموعة لوفتهانزا قد علّقت رحلاتها إلى بيروت، في نهاية شهر يوليو، بعد الهجوم الصاروخي المميت الذي استهدف الطائفة الدرزية في، مجدل شمس في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل، والتي ألقت باللوم فيه على حزب الله. وقد تم الإعلان عن عدة تمديدات لتعليق الرحلات منذ ذلك الحين.

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