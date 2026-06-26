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شؤون خارجية

رئيس الاستخبارات: الوضع الأمني السويسري يواجه تهديدات متزايدة

تدهور الوضع الأمني في سويسرا بشكل أكبر، وفقًا للجنة التنسيق الأمني (SRC)
الوضع الأمني في سويسرا يتدهور، وفقًا لجهاز الاستخبارات الفدرالي السويسري. Keystone-SDA

تواجه سويسرا تهديدات متعددة ومتنامية، تشمل التجسس والهجمات السيبرانية والإرهاب. وتُعدّ روسيا التهديد الأكثر إلحاحًا، وفق بيان أصدره جهاز الاستخبارات الفدرالي السويسري، يوم الخميس.

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Keystone-SDA

يشهد النظام الدولي تحوّلات عميقة، في وقت تتزايد فيه الأزمات والنزاعات حول أوروبا، بحسب ما ورد في تقرير جهاز الاستخبارات الفدرالي. فعدم الاستقرار بات ظاهرة عالمية. ولخّص مدير الجهاز، سيرج بافو، الوضع بالقول: “إن المحيط الآمن حول سويسرا آخذ في التآكل، من الشرق والغرب والجنوب”.

وتأتي روسيا في صدارة التهديدات. فموسكو تسعى إلى إضعاف الديمقراطيات الغربية عبر حرب هجينة، وتحتفظ في سويسرا بعشرات الأشخاص المشتبه في عملهم لصالح أجهزة استخبارات، غالبًا تحت غطاء دبلوماسي.

ويظلُّ خطر الإرهاب مرتفعًا أيضًا، ويتّسم خصوصًا بوجود أفراد يتم استقطابهم ودفعهم إلى التطرّف عبر الإنترنت. كما تزيد الحرب في إيران احتمال وقوع أعمال عنف ضد أهداف يهودية أو أميركية في سويسرا.

ترجمة من الإنجليزية، مراجعة وتدقيق: ريم حسونة

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية