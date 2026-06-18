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شؤون خارجية

سويسرا ترحب بالاتفاق الامريكي الإيراني وتتطلع إلى دور في المستقبل

الاتفاق الإيراني-الأمريكي: سويسرا يمكنها أن تلعب دوراً، حسبما يقول السيد كاسيس
الاتفاق الإيراني-الأمريكي: سويسرا يمكنها أن تلعب دوراً، حسبما صرح وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس. Keystone-SDA

أكد وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، أن بلاده يمكن أن تؤدي دوراً في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وجاء تصريحه عقب توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين الجانبين في فرنسا.

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Keystone-SDA
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وقّعت الولايات المتحدة وإيران، أمس الأربعاء، مذكرة التفاهم على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان-لي-بان الفرنسية. وكان من المقرر، في البداية، أن يجري التوقيع في منتجع برغنشتوك بوسط سويسرا.

وقال كاسيس، خلال مشاركته في مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا: “نحن سعداء بذلك بالطبع”. لكنه شدد على أن توقيع المذكرة “ليس سوى خطوة أولى”. وأضاف: “علينا الانتظار بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد”.

وفي موازاة ذلك، لا يزال الوضع المتقلب بين لبنان وإسرائيل يثير كثيراً من الغموض. غير أن كاسيس رأى أن سويسرا تستطيع توظيف خبرتها في المناقشات التفصيلية المقبلة. فمنذ عام 1979، تمثل برن المصالح الأمريكية في إيران.

وحتى الآن، أدّت باكستان وقطر دوراً رئيسياً في التوصل إلى الاتفاق. ومن المتوقع أن يُعاد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال الأيام المقبلة. ومع ذلك، لا تزال بعض النقاط الأساسية بحاجة إلى توضيح، وفي مقدمتها الملف النووي.

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته ماينل-رايزينغر، خلال نقاش شارك فيه كاسيس: “لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية. ولم تُحسم هذه النقطة بعد”.

ومن المقرر أن تُنظم، غداً الجمعة، مراسم توقيع التفاهم في فندق بورغنشتوك. وسيحضرها كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، ونائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس. وقد يحضرها أيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الزعماء الثلاثة قد وقّعوا الوثيقة إلكترونياً بالفعل. ووصفها فانس بأنها وثيقة “عامة للغاية”، لا تتجاوز “صفحة ونصف الصفحة” تقريباً. ومنح الطرفان نفسيهما مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نهائي.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية