سويسرا ترحب بـ”التقدم البناء” في المحادثات الإيرانية الأمريكية

عقدت إيران والولايات المتحدة يوم الأحد مفاوضات رفيعة المستوى بوساطة قطرية وباكستانية في سويسرا. Keystone-SDA

رحّبت سويسرا بـ"التقدم البنّاء" الذي أحرزته الولايات المتحدة وإيران خلال المحادثات التي عُقدت في بورغنشتوك بالقرب من لوتسيرن. ووصفت الدولة الواقعة في جبال الألب إنشاء لجنة رفيعة المستوى لمواصلة المفاوضات بـ "الخطوة الإيجابية".

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وأكد نيكولا بيدو، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، لوكالة الأنباء كيستون-إس دي إيه، أن سويسرا تعتزم مواصلة دعم هذه العملية. وأضاف: “هدفنا هو أن تساهم دبلوماسيتنا في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار والسلام”.

ورحّبت سويسرا بخارطة الطريق لاستمرار المحادثات على مدى 60 يومًا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقّعها الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيشكيان. وقال بيدو: “هذه هي الشروط اللازمة لاستئناف المحادثات الجديدة فورًا”.

وأيدت سويسرا المحادثات بين واشنطن وطهران، والتي تتوسط فيها قطر وباكستان. ويتمركز ما يصل إلى 2000 عنصر من القوات المسلحة والشرطة السويسرية في منتجع بورغنشتوك الجبلي، لتوفير الأمن حيث تجتمع الوفود المشاركة في المحادثات.

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