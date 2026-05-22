نقل المشاركين السويسريين الثمانية في أسطول غزة إلى تركيا

Keystone-SDA

نُقل جميع المشاركين السويسريين الثمانية في أسطول المساعدات المتجه إلى غزة جواً إلى تركيا بعد ظهر الخميس.
واستدعت الحكومة السويسرية السفير الإسرائيلي لإجراء مباحثات.

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، رداً على استفسار من وكالة الأنباء كيستون اس دي اه ، نقل النشطاء السويسريين وجميع المشاركين الآخرين إلى تركيا بعد ظهر الخميس.
وأضافت الوزارة أن سويسرا على تواصل مع السلطات الإسرائيلية والتركية.

وكانت معاملة إسرائيل للنشطاء قد أثارت انتقادات دولية في وقت سابق.
ودعت وزارة الخارجية السويسرية، الأربعاء، السفير الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية إلى احترام الحقوق الأساسية للموقوفين السويسريين.

واستقبلت مونيكا شميتس كيرغوز، رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة، السفير الإسرائيلي الخميس لإجراء مباحثات.
وانتقدت خلال اللقاء سلوك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بحسب وزارة الخارجية السويسرية.

