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شؤون خارجية

هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بين هذه الدول. هل تعتقد أن هذا القرار مبرر؟ وهل يُثار هذا الموضوع للنقاش في بلد إقامتك؟ شارك.ي رأيك!

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية