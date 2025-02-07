هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بين هذه الدول. هل تعتقد أن هذا القرار مبرر؟ وهل يُثار هذا الموضوع للنقاش في بلد إقامتك؟ شارك.ي رأيك!

المزيد كيف تدير سويسرا المساعدات الخارجية في ظل الأزمات الدولية؟ تعاني سويسرا، كغيرها من الدول الغنية الأخرى، من تقلص ميزانية المساعدات الخارجية، حيث تفرض الحرب في أوكرانيا إعادة ترتيب أولوياتها. طالع المزيدكيف تدير سويسرا المساعدات الخارجية في ظل الأزمات الدولية؟