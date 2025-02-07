نقاش شؤون خارجية هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟ يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا أنظر 5 لغات أخرى English en Should nations spend more on foreign aid or are cutbacks justified? الأصلي طالع المزيدShould nations spend more on foreign aid or are cutbacks justified? Deutsch de Sollten Staaten mehr für Entwicklungshilfe ausgeben oder sind Kürzungen gerechtfertigt? طالع المزيدSollten Staaten mehr für Entwicklungshilfe ausgeben oder sind Kürzungen gerechtfertigt? Français fr Les États doivent-ils dépenser plus pour l’aide au développement ou les coupes sont-elles justifiées? طالع المزيدLes États doivent-ils dépenser plus pour l’aide au développement ou les coupes sont-elles justifiées? Italiano it Le nazioni dovrebbero spendere di più per gli aiuti esteri o i tagli sono giustificati? طالع المزيدLe nazioni dovrebbero spendere di più per gli aiuti esteri o i tagli sono giustificati? 日本語 ja 国は対外開発援助にもっと資金を投じるべき？それとも削減は正しい？ طالع المزيد国は対外開発援助にもっと資金を投じるべき？それとも削減は正しい？ تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بين هذه الدول. هل تعتقد أن هذا القرار مبرر؟ وهل يُثار هذا الموضوع للنقاش في بلد إقامتك؟ شارك.ي رأيك! المزيد كيف تدير سويسرا المساعدات الخارجية في ظل الأزمات الدولية؟ تعاني سويسرا، كغيرها من الدول الغنية الأخرى، من تقلص ميزانية المساعدات الخارجية، حيث تفرض الحرب في أوكرانيا إعادة ترتيب أولوياتها. طالع المزيدكيف تدير سويسرا المساعدات الخارجية في ظل الأزمات الدولية؟ اكتب تعليقا يجب أن تُراعي المُساهمات شروط الاستخدام لدينا إذا كان لديكم أي أسئلة أو ترغبون في اقتراح موضوعات أخرى للنقاش، تفضلوا بالتواصل معنا الرجاء تسجيل الدخول لتقديم ومثل التعليقات. إلغاء
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