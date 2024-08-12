وزارة الخارجية السويسرية تشعر بالقلق إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة في غزة

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الأمم المتحدة تحقّق في تورط موظفين من الأونروا في هجوم حماس في 7 أكتوبر
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06 أغسطس 2024
وفقًا لتحقيق داخلي للأمم المتحدة، قد يكون تسعة موظفين من وكالة الأونروا "متورطين" في هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
طالع المزيدالأمم المتحدة تحقّق في تورط موظفين من الأونروا في هجوم حماس في 7 أكتوبر
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الحكومة السودانية توافق على المشاركة في محادثات السلام في جنيف
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31 يوليو 2024
أعلنت الحكومة السودانية عن قبولها المشروط الدعوة لحضور محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في جنيف، ممّا دفع إلى التفاؤل بأن تعزّز المحادثات الجهودَ الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.
طالع المزيدالحكومة السودانية توافق على المشاركة في محادثات السلام في جنيف
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الخطوط الجوية الدولية السويسرية تعلّق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس
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30 يوليو 2024
على غرار بقية شركات مجموعة لوفتهانزا، علّقت الخطوط الجوية السويسرية الدولية (سويس) رحلاتها إلى بيروت.
طالع المزيدالخطوط الجوية الدولية السويسرية تعلّق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس
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سويسرا تدين الهجوم الصاروخي على ملعب كرة القدم في الجولان المحتلّ
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29 يوليو 2024
أدانت وزارة الخارجية السويسرية الهجوم الصاروخي على ملعب لكرة القدم، في مرتفعات الجولان التي تحتلّها إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل اثني عشر طفلاً وشاباً.
طالع المزيدسويسرا تدين الهجوم الصاروخي على ملعب كرة القدم في الجولان المحتلّ
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“كبسولة الانتحار جاهزة للاستخدام في سويسرا هذا العام”
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19 يوليو 2024
أكدت منظمة ذا لاست ريزورت أن كبسولة الانتحار "ساركو" سيتم استخدامها في سويسرا خلال هذا العام.
طالع المزيد“كبسولة الانتحار جاهزة للاستخدام في سويسرا هذا العام”
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الحكومة السويسرية توافق على افتتاح مكتب اتصال للناتو في جنيف
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16 يوليو 2024
سيفتتح حلف الناتو مكتب اتصال متعدد الأطراف في جنيف للمنظمات الدولية وغير الحكومية.
طالع المزيدالحكومة السويسرية توافق على افتتاح مكتب اتصال للناتو في جنيف
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منظمة العفو الدولية: تزايد الضغوط على حق التظاهر في أوروبا
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09 يوليو 2024
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يكشف عن تزايد القيود على حرية التجمع في العديد من الدول الأوروبية، ويطالب بتحسين الوضع في سويسرا.
طالع المزيدمنظمة العفو الدولية: تزايد الضغوط على حق التظاهر في أوروبا
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هيئة مراقبة الأسعار السويسرية ستراقب بنك يو بي إس عن كثب في الفترة القادمة
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05 يوليو 2024
بعد اندماج بنك يو بي إس وكريدي سويس، ترغب هيئة مراقبة الأسعار في إلقاء نظرة أكثر تفحصًا على البنك السويسري الكبير الوحيد المتبقي.
طالع المزيدهيئة مراقبة الأسعار السويسرية ستراقب بنك يو بي إس عن كثب في الفترة القادمة
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الحكومة الفدرالية: المساواة لم تتحقّق بعد في سويسرا
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27 يونيو 2024
لم تتحقّق المساواة بين النساء والرجال في سويسرا حتّى الآن، وفق ما أعلنته الحكومة الفدرالية السويسرية في تقرير قدّمته إلى الأمم المتحدة.
طالع المزيدالحكومة الفدرالية: المساواة لم تتحقّق بعد في سويسرا
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المصرف الوطني السويسري يُخفّض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25%
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21 يونيو 2024
قام البنك الوطني السويسري بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى، من 1.5% إلى 1.25%، وذلك بسبب انخفاض معدل التضخم.
طالع المزيدالمصرف الوطني السويسري يُخفّض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25%
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