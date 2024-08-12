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وزارة الخارجية السويسرية تشعر بالقلق إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة في غزة

في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو، يتفقّد أشخاص أنقاض مدرسة، بعد تعرضها لغارة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، يوم السبت، 10 أغسطس 2024.
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو، يتفقّد أشخاص أنقاض مدرسة، بعد تعرضها لغارة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، يوم السبت، 10 أغسطس 2024. AP Photo

أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها العميق، في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة في مدينة غزة.

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Keystone-SDA

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وشهدت المدرسة، التي كانت تُستخدم كملجأ، سقوط عدد كبير من الضحايا نتيجة للهجوم.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أصدرته على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، يوم السبت، على أن القانون الإنساني الدولي ينصّ على حماية المدنيين والمدنيات، والبنية التحتية المدنية في مناطق النزاع.

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