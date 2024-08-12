وزارة الخارجية السويسرية تشعر بالقلق إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة في غزة

في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو، يتفقّد أشخاص أنقاض مدرسة، بعد تعرضها لغارة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، يوم السبت، 10 أغسطس 2024. AP Photo

أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها العميق، في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة في مدينة غزة.

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Keystone-SDA انظر 1 لغة أخرى English en Swiss foreign ministry alarmed by Israeli airstrike on Gaza school الأصلي طالع المزيدSwiss foreign ministry alarmed by Israeli airstrike on Gaza school

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وشهدت المدرسة، التي كانت تُستخدم كملجأ، سقوط عدد كبير من الضحايا نتيجة للهجوم.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أصدرته على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، يوم السبت، على أن القانون الإنساني الدولي ينصّ على حماية المدنيين والمدنيات، والبنية التحتية المدنية في مناطق النزاع.

محتويات خارجية #ProcheOrientرابط خارجي | La 🇨🇭 est alarmée par le nombre élevé de victimes rapporté après une frappe israélienne sur une école utilisée comme abri à #Gazaرابط خارجي.



Le droit international humanitaire (#DIHرابط خارجي) exige la protection des civils et des infrastructures civiles en zones de conflit. — EDA – DFAE (@EDA_DFAE) August 10, 2024 رابط خارجي

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