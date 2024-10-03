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شابان سويديان يواجهان القضاء في الدنمرك بسبب تفجيرين قرب سفارة إسرائيل

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كوبنهاجن (رويترز) – ستطلب الشرطة الدنمركية يوم الخميس من محكمة في كوبنهاجن الموافقة على احتجاز شابين سويديين اثنين (16 و19 عاما) للاشتباه في تفجيرهما قنبلتين يدويتين يوم الأربعاء على مقربة من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن.

وأوضح محققون أنه لم تحدث إصابات في أي من التفجيرين اللذين وقعا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بينما لحقت أضرار بمبنى قريب من السفارة.

وقالت الشرطة الدنمركية إنها أطلقت سراح شاب سويدي ثالث عمره 19 عاما بعد استجوابه.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية