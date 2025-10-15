شاحنات المساعدات تتدفق إلى غزة بعد حل خلاف بخصوص رفات الرهائن

من ستيفن شير ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – دخلت شاحنات المساعدات إلى غزة يوم الأربعاء واستأنفت إسرائيل الاستعدادات لفتح معبر رفح بعد حل خلاف يتعلق بإعادة رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم والذي هدد بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وهددت إسرائيل بإبقاء معبر رفح مغلقا وتقليص دخول المساعدات لإبطاء حماس إعادة الرفات، مما يظهر المخاطر التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حربا مدمرة استمرت لعامين في غزة وأدى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين لدى حماس.

غير أن الحركة المسلحة أعادت المزيد من رفات الرهائن الإسرائيليين خلال الليل. وقال مسؤول أمني إسرائيلي يوم الأربعاء إن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح أمام سكان غزة بينما قال مسؤول آخر إن 600 شاحنة مساعدات ستدخل.

* رفات الرهائن

أعادت حماس رفات أربعة من الرهائن تسنى التحقق من هويتهم يوم الاثنين ورفات أربعة آخرين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لكن السلطات الإسرائيلية قالت إن رفات إحدى هذه الجثث ليس لأي من الرهائن.

ولا يزال الخلاف على إعادة الرفات يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب قضايا رئيسية أخرى لم تجد طريقها إلى الحل بعد.

وتقول إسرائيل إن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار تدعو حماس إلى نزع سلاحها والتخلي عن السلطة، وهو ما ترفضه الحركة حتى الآن. وشنت حماس حملة أمنية واستعرضت سلطتها في غزة من خلال عمليات إعدام علنية واشتباكات مع عشائر محلية.

ولم يُعلن بعد عن العناصر الأطول أجلا لخطة وقف إطلاق النار، ومنها كيفية حكم غزة وتشكيل قوة دولية تتولى زمام الأمور بالقطاع والتحركات نحو إقامة دولة فلسطينية.

ولا يزال رفات 21 من الرهائن في غزة، وربما يكون من الصعب جدا العثور على بعضها أو انتشالها بسبب الدمار الذي نجم عن الصراع. ومن المفترض أن تساعد قوة مهام دولية في العثور عليها.

وينص الاتفاق كذلك على أن تعيد إسرائيل رفات 360 فلسطينيا قتلوا في الحرب. وقالت سلطات الصحة الفلسطينية إنها تسلمت المجموعة الأولى المكونة من رفات 45 فلسطينيا يوم الثلاثاء ويجري تحديد هوياتهم.

* دخول المساعدات وعبور الحدود

تسببت الحرب في كارثة إنسانية في غزة حيث نزح جميع السكان تقريبا من منازلهم. وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع إن المجاعة حلت بالقطاع ولم تعد السلطات الصحية قادرة على التعامل بفاعلية مع تدهور الوضع.

ومن مدينة غزة قال مؤمن حسنين بينما كان جالسا أمام خيام مؤقتة “الوضع تعبان، والوضع مأساوي للغاية. وروحنا على دورنا في حي التفاح، لقينا الدور فيش دور ولا إلنا حاجة”.

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها رويترز أول مجموعة من الشاحنات تتحرك من الجانب المصري من الحدود إلى معبر رفح فجر الأربعاء، وكان بعضها يحمل الوقود وأخرى محملة بالمساعدات.

لكن لم يتضح بعد ما إن كانت تلك القافلة ستكمل عبورها إلى غزة ضمن 600 شاحنة من المقرر أن تدخل القطاع يوم الأربعاء، وهو العدد اليومي الكامل المطلوب بموجب خطة وقف إطلاق النار. ودخلت شاحنات مساعدات إلى غزة عبر معابر أخرى.

وقال مصدران إن من المقرر فتح معبر رفح مع مصر أمام حركة المسافرين يوم الخميس، وذلك بمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي هناك. ولم يتضح بعد ما إن كانت ستُفرض أي قيود على حركتهم.

وقالت السلطة الفلسطينية إنها تستعد لتشغيل معبر رفح.

وقال فلسطينيون ينتظرون الإجلاء الطبي لرويترز إنهم لم يتلقوا بعد إخطارا من منظمة الصحة العالمية للاستعداد للسفر.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن المساعدات الجاري إدخالها يوم الأربعاء تشمل المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود وغاز الطهي ومعدات لإصلاح البنية التحتية الحيوية.

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي “يستمر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وغيره من المعابر بعد التفتيش الأمني الإسرائيلي”.

وفي تأكيد للتحديات السياسية التي تواجه الهدنة، قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، وهو أحد معارضي خطة وقف إطلاق النار، عبر منصة إكس إن تسليم المساعدات “وصمة عار”.

وأضاف “الإرهاب النازي لا يفهم سوى القوة، والطريقة الوحيدة لحل المشكلات معه هي محوه من على وجه الأرض”، متهما حماس بالكذب والتعسف فيما يتعلق بإعادة جثث الرهائن.

* العنف في غزة

أيدت عدة فصائل فلسطينية أخرى موجودة في غزة حملة أمنية تشنها حماس منذ أيام وسط قتال مع عشائر محلية حاولت السيطرة على مناطق من القطاع خلال الصراع.

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي إحدى الجماعات الداعمة لحملة حماس، العشائر المستهدفة بأنها “أوكار الجريمة”. وأعدمت حماس عددا ممن اتهمتهم بالتعاون مع إسرائيل.

ودعت قيادة الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط يوم الأربعاء حماس إلى “وقف العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء” ونزع سلاحها “دون إبطاء”.

وأيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توسط في الاتفاق حملة حماس على الجماعات المتناحرة لكنه هدد الحركة بتوجيه ضربات جوية لها إذا لم تنزع سلاحها في وقت لاحق.

وندد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعمليات الإعدام العلنية بعد أن أظهرت لقطات مصورة وثقتها رويترز مسلحين ملثمين يقتلون بالرصاص سبعة رجال مقيدين وجاثيين في أحد شوارع غزة.

ووصف مكتب عباس عمليات الإعدام بأنها جريمة و”انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.

وتراجعت القوات الإسرائيلية من القطاع إلى ما يطلق عليه اتفاق الهدنة الخط الأصفر على مشارف المدن الرئيسية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القوات ستواجه على الفور أي انتهاك لهذا الخط.

(شارك في التغطية معيان لوبيل من القدس وأوليفيا لو بواديفان من جنيف وعلي صوافطة من رام الله وألكسندر كورنويل من تل أبيب وتالا رمضان وجنى شقير وأحمد الإمام من دبي – إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)