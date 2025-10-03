شاحنة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تنطلق في شوارع أبوظبي

afp_tickers

1دقيقة

أطلق معهد برجيل للأورام شاحنة “الماموغرام” المتنقلة في إمارة أبوظبي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تزامنا مع تشرين الأول/أكتوبر وهو شهر التوعية العالمي بهذا النوع من السرطانات، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وتهدف المبادرة، التي تحمل شعار “افحصي للحياة”، إلى تعزيز الوعي بسرطان الثدي وتوفير خدمات الفحص المبكر للنساء في أبوظبي.

وأشارت “وام” إلى أن الشاحنة تتميز بتجهيزات طبية حديثة، بينها جهاز ماموغرام رقمي عالي الدقة يتيح إجراء الفحوصات في بيئة مريحة وآمنة دون الحاجة للتوجه إلى المستشفى، ويشرف على الفحوصات فريق طبي وفني نسائي متخصص في أشعة الثدي، بما يضمن الدقة والشعور بالراحة والخصوصية.