شانا: السيطرة على حريق في منشأة لتخزين الغاز المسال في إيران

1دقيقة

دبي (رويترز) – ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة النفط الإيرانية (شانا) يوم الأربعاء أن فرق إطفاء تمكنت من السيطرة على حريق في موقع للغاز المسال في مدينة الري جنوبي طهران وأشار إلى أنه لم تقع إصابات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية لشانا “وقع حادث في أحد مستودعات منشأة تخزين الغاز المسال في الري وليس في منشأة لتخزين النفط” في إشارة لتقارير سابقة.

وأضاف أن المعلومات عن سبب الحادث ستصدر لاحقا.

وتقع الري على بعد 11 كيلومترا جنوبي طهران.