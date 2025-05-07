شاهد: دوي انفجارات في بورتسودان والجيش يطلق صواريخ مضادة للطائرات

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(رويترز) – أفاد شاهد من رويترز بسماع دوي انفجارات في مدينة بورتسودان السودانية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، مضيفا أن الجيش السوداني أطلق صواريخ مضادة للطائرات.

وهزت انفجارات وحرائق المدينة يوم الثلاثاء، في إطار هجوم بطائرات مسيرة استمر على مدى أيام وأدى إلى إحراق أكبر مستودعات للوقود في البلاد وإلحاق أضرار ببوابة اليمن الرئيسية أمام دخول المساعدات الإنسانية.

تمتعت بورتسودان بهدوء نسبي منذ اندلاع الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل نيسان 2023. وأصبحت المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة للحكومة المتحالفة مع الجيش بعد أن اجتاحت قوات الدعم السريع أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم في بداية الصراع.

ولم يتضح على وجه التحديد أين وقعت الانفجارات، ولم يصدر أي تعليق بعد من طرفي الصراع.