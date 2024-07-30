شاهد من رويترز: سماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت

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القاهرة (رويترز) – قال شاهد من رويترز إن دوي انفجار قوي سُمع مساء يوم الثلاثاء في ضاحية بيروت الجنوبية كما شوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق المنطقة التي تعد معقل جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وتعيش العاصمة اللبنانية حالة من التوتر منذ أيام ترقبا لرد إسرائيلي متوقع على هجوم استهدف هضبة الجولان المحتلة وتسبب في مقتل 12 طفلا وفتى.

وحملت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته الجماعة الشيعية.