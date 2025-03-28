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شاهد من رويترز: غارة جوية إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

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بيروت (رويترز) – قال شاهد من رويترز إن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة جوية كثيفة على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، في أول قصف عنيف هناك منذ أن أنهت هدنة في نوفمبر تشرين الثاني الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن الغارة، التي سمع دويها في أنحاء العاصمة اللبنانية وأدت إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود، جاءت بعد أمر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء وعقب ثلاث غارات أصغر بطائرات مسيرة على المبنى للتحذير.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية