شاهد وحركة الشباب: انفجار بقاعدة عسكرية في مقديشو

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مقديشو (رويترز) – قال شاهد إن انفجارا وقع في قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو يوم الأربعاء وأعقبه إطلاق للنار بينما أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة المتشدد مسؤوليتها عما وصفته بأنه هجوم انتحاري.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار بقاعدة جالي سياد العسكرية في مقديشو أدى إلى وقوع مصابين.

وقال أحمد نور، وهو سائق حافلة، لرويترز “سمعنا فجأة دوي انفجار أعقبه إطلاق نار داخل القاعدة بينما كنا نمر بالحافلة بجوارها. لم نتمكن من رؤية سوى سحابة ضخمة من الدخان”.

وفي واقعة مماثلة في عام 2023، أودى هجوم انتحاري بحياة 25 عسكريا في القاعدة ذاتها. وفي مايو أيار، قتل انتحاري عشرة أفراد على الأقل بعد أن استهدف طابورا من المجندين الشبان الذين يسجلون أسماءهم في قاعدة دامانيو العسكرية المقابلة لقاعدة جالي سياد.

وقالت الحركة المتشددة في بيان “دخل انتحاري القاعدة مستهدفا الخبراء الغربيين الذين يدربون الجنود”، مضيفة أن هناك خسائر في الأرواح، دون أن تقدم أي تفاصيل.

ولم يتسن لرويترز التحقق مما أعلنته الحركة في حين لم يرد وزير الدفاع بعد على اتصالات هاتفية للتعليق.