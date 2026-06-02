شحنات منتجات نفطية تغادر مضيق هرمز وتحميل ناقلة غاز مسال بالإمارات

سنغافورة 2 يونيو حزيران (رويترز) – أظهرت بيانات شحن أن ناقلتي نفط تحملان منتجات نفطية غادرتا مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، في حين تم تحميل ناقلة غاز طبيعي مسال بشحنة في الإمارات، وهي تحركات نادرة الحدوث في ظل استمرار محدودية حركة المرور عبر هذا الممر الضيق.

وتمكنت عدة ناقلات من مغادرة الخليج خلال الشهر الماضي، لكن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال لا تزال محدودة بشدة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير شباط. وكان نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عادة من مضيق هرمز.

أظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر ومجموعة بورصات لندن أن الناقلة متوسطة الحجم ساي فيكتوريوس، التي تحمل ما لا يقل عن 80 ألف طن (أكثر من 508 آلاف برميل) من زيت الوقود عالي الكبريت غير المعالج غادرت المضيق في 30 مايو أيار.

وكانت آخر مرة يتم فيها تحميل السفينة في ميناء خور الزبير بالعراق أوائل أبريل نيسان، ومن المتوقع أن تصل إلى ماليزيا في النصف الثاني من يونيو حزيران.

وتشير بيانات كبلر إلى أن ناقلة أخرى كبيرة الحجم مخصصة للرحلات الطويلة، وهي إس.تي.آي إليزيه، تم تحميلها بمنتجات “نظيفة” من الكويت في أواخر فبراير شباط، غادرت المضيق في 29 مايو أيار. ولم تتضح وجهتها.

* آمال هشة

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من شركة فورتكسا للتحليلات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال ماريجولد، التي تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حملت شحنة في جزيرة داس بالإمارات في 24 و25 مايو أيار.

وقالت فورتكسا في تقرير أمس الاثنين “أوقفت السفينة إرسال إشارات نظام تحديد الهوية الآلي في الثالث من مايو قبل عبور ‘خفي’ لمضيق هرمز”. ويستخدم نظام تحديد الهوية الآلي لتتبع مواقع السفن، وتوقف بعض السفن تشغيله عند محاولة عبور المضيق.

وقالت فورتكسا “إنها الأخيرة من مجموعة من أربع ناقلات بخارية تسيطر عليها أدنوك، والتي أوقفت جميعها نظام تحديد الهوية الآلي، لعبور مضيق هرمز غربا لإعادة التحميل. أما السفن الثلاث الأخرى – مروة والحمرا وأم العشتان – فقد عبرت بالفعل الممر الضيق ‘بشكل خفي’ في اتجاه الخروج”.

وأظهرت بيانات كبلر أن الناقلة ماريجولد شوهدت آخر مرة شرقي المضيق في الأول من مايو أيار، لكنها أتمت التحميل بجزيرة داس في 25 مايو أيار.

ولم ترد أدنوك بعد على طلب للتعليق.

وعلى نحو منفصل، أشارت بيانات من فورتكسا وكبلر ومجموعة بورصات لندن إلى أن أربع ناقلات غاز طبيعي مسال تحركت في الآونة الأخيرة نحو المدخل الشرقي للمضيق ولا تزال في مواقعها هناك.

وقال آشلي شيرمان محلل شؤون الغاز الطبيعي المسال لدى فورتكسا إن الناقلات وصلت قرب مواقعها الحالية في 30 و31 مايو أيار.

وأضاف أن هذه التحركات لم تكن غير مسبوقة، لكنها تعكس هشاشة الآمال بشأن إعادة فتح المضيق والتوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.

وعادت الناقلة الحمرا إلى المضيق بعد تسليم شحنة من جزيرة داس إلى الهند الأسبوع الماضي.

وبدأت الناقلات العريش والخوير والمارونة، وجميعها تديرها شركة قطر للطاقة، التحرك من المياه قبالة سواحل الهند وسريلانكا نحو المضيق في الفترة ما بين 25 و27 مايو أيار.

ولم ترد قطر للطاقة بعد على طلب للتعليق.

(تغطية صحفية إميلي تشاو وجيسلين لير وفلورنس تان – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)