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شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس الكونغو

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التقى وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان  رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو في العاصمة برازافيل، حيث تمحورت المحادثات حول تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات توطيد التعاون المشترك، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الخميس أنّ اللقاء تناول “سبل تطوير التعاون بين البلدين”، وشدد الجانبان على “التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون، وتعزيز الروابط الاقتصادية والدبلوماسية، وتكثيف العمل المشترك بين الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على شعبيهما الصديقين”.

وأشاد الشيخ شخبوط بـ”التطور المستمر في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو”، مؤكداً “وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات”.

ونقل الشيخ شخبوط إلى الرئيس الكونغولي نغيسو تحيات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

هت/دص

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