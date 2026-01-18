شخصيات دعاها ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة

afp_tickers

4دقائق

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيل “مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول السبت تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه.

وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقا للخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترامب.

وإلى جانب هذا المجلس، أُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة موقتا، و”مجلس تنفيذي” يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري.

وكشفت الرئاسة الأميركية عن أسماء سياسيين ودبلوماسيين سيشاركون في “مجلس السلام” أو في “المجلس التنفيذي”، وأعلن مسؤولون آخرون السبت تلقيهم دعوات. ونستعرض فيما يلي آخر المعطيات المتوفرة:

– تأكيد من البيت الأبيض –

أكد البيت الأبيض أن مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب سيتناول قضايا مثل “تعزيز القدرات الإدارية والعلاقات الإقليمية وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والتمويل واسع النطاق وتحرك رؤوس الأموال” لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين.

وهذه أسماء شخصيات يُعرف أنها ستشارك في مجلس السلام.

– الرئيس الأميركي دونالد ترامب

– وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

– المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيف ويتكوف

– صهر دونالد ترامب والوسيط جاريد كوشنر

– رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير

– الملياردير الأميركي مارك روان

– رئيس البنك الدولي أجاي بانغا

– مستشار دونالد ترامب، روبرت غابرييل

وسيشرف “مجلس السلام” على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة القطاع موقتا والتي تهدف إلى “الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة”.

وتتألف اللجنة من 15 شخصية فلسطينية، ويرأسها علي شعث وهو نائب وزير فلسطيني سابق.

أما الهيئة الثالثة فهي “المجلس التنفيذي”، ويتوقع أن “يساهم في دعم الإدارة الفعالة وتقديم خدمات متطورة تعزز السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة”، بحسب واشنطن.

والأسماء الأولى المعروف أنها ستشارك فيه هي:

– المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيف ويتكوف

– صهر دونالد ترامب والوسيط جاريد كوشنر

– رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير

– الملياردير الأميركي مارك روان

– الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط

– المبعوثة الأممية للشرق الأوسط سيغريد كاغ

– وزير الخارجية التركي هكان فيدان

– الدبلوماسي القطري علي الذوادي

– رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد

– الملياردير الإسرائيلي ياكير غاباي

– وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي

– قادة أجانب –

وأكد عدد من القادة الأجانب أو مستشاريهم السبت تلقيهم دعوة للمشاركة من إدارة ترامب، من دون أن يحددوا ما إذا كانوا يعتزمون قبولها أم لا.

وفيما يلي قائمة بأسماء من تلقوا هذه الدعوة:

– رئيس الوزراء الألباني إيدي راما

– الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

– الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

– رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

– الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

– الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

– الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

بور-سست/س ح/غد