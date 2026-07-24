شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من ترك المركبة في حالة تشغيل

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حذّرت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين من ترك مركباتهم في حالة التشغيل ما قد يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة، ومن ترك الأطفال بداخل السيارة.

ونبّهت المديرية الجمعة في منشور على إكس من ترك المركبات مشغّلة “أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي والنزول للصلاة، ما يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة”.

كما حذّرت من أن البعض “قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل”.

وأشارت الشرطة أنه يُمنع على السائق “إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائر وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه”.

وأضافت أن “عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور” يخالف عليه بـ500 درهم إماراتي.

م ل/