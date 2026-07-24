The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من ترك المركبة في حالة تشغيل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

حذّرت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين من ترك مركباتهم في حالة التشغيل ما قد يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة، ومن ترك الأطفال بداخل السيارة.

ونبّهت المديرية الجمعة في منشور على إكس من ترك المركبات مشغّلة “أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي والنزول للصلاة، ما يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة”.

كما حذّرت من أن البعض “قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل”.

وأشارت الشرطة أنه يُمنع على السائق “إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائر وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه”.

وأضافت أن “عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور” يخالف عليه بـ500 درهم إماراتي.

م ل/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية