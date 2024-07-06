شرطة أبوظبي تحذّر من ترك المركبة في حالة تشغيل

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حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة تشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الألي أوالنزول للصلاة مما يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية على “ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل”، مشيرة إلى أن “بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم، وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل”.

وأشارت إلى أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنص على “أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائرا وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه”.

وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على أن “عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور يؤدي إلى فرض غرامة قيمتها 500 درهم”.

أم/