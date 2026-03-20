شرطة أبوظبي تعلن توقيف 109 أشخاص بتهمة “تداول معلومات غير صحيحة” خلال الحرب

أعلنت شرطة أبوظبي الجمعة توقيف أكثر من مئة شخص من جنسيات مختلفة بتُهم تصوير وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وأفادت شرطة أبوظبي في منشور على إكس بـ”ضبط 109 أشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بتصوير مواقع وأحداث وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأحداث الجارية، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع”.

وأضافت الشرطة أنها اتخذت “الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، مؤكدة أن هذه السلوكيات “تُعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها”.

