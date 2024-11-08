شرطة أمستردام تحتجز 10 أشخاص بعد هجمات “معادية للسامية” على مشجعي كرة قدم

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أمستردام (رويترز) – قالت شرطة أمستردام يوم الجمعة إنها تحتجز عشرة أشخاص بعد تعرض مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم لهجوم ممن وصفتهم رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما “بفرق كر وفر معادية للسامية”.

وأردفت هالسما تقول في مؤتمر صحفي “هذه لحظة قاتمة جدا على للمدينة، وأنا أشعر بالخجل الشديد تجاهها”.

وذكرت أن “مجرمين معادين للسامية هاجموا زائرين لمدينتنا واعتدوا عليهم في عمليات كر وفر”، مضيفة أن الجناة تمكنوا من الإفلات من الشرطة التي كانت منتشرة بأعداد كبيرة.