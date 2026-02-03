شرطة إيران: اعتقال 139 أجنبيا على خلفية اضطرابات في إقليم يزد

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) – قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء إن الشرطة الإيرانية ألقت القبض حتى الآن على 139 أجنبيا في إقليم يزد بوسط البلاد لمشاركتهم في الاحتجاجات التي حدثت في الآونة الأخيرة، دون تحديد جنسياتهم.

وكان يزد، وهو إقليم معظم مناطقه صحراوية يقطنه فقط نحو مليون نسمة، واحدا من أقاليم كثيرة طالتها الاحتجاجات.

وبدأت المظاهرات في ديسمبر كانون الأول بسبب الصعوبات الاقتصادية وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية، لكن السلطات شنت أعنف حملة إجراءات صارمة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 لإخمادها. ويبلغ العدد الرسمي للقتلى 3117 شخصا، لكن جماعات حقوقية تقول إن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إن السلطات اعتقلت 50 ألف شخص تقريبا حتى الآن.

وتتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء إثارة العنف.

ونقلت وكالة تسنيم عن قائد شرطة يزد قوله “لعب هؤلاء الأفراد (الأجانب) دورا نشطا في تنظيم أعمال الشغب والتحريض عليها وتوجيهها، وكانوا في بعض الحالات على اتصال بشبكات في الخارج”.

وحذرت السلطات القضائية من أن العواقب ستكون وخيمة على المعتقلين المرتبطين بالاضطرابات والذين ارتكبوا أعمال عنف.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير اليوم الثلاثاء “لا تهاون مع أولئك الذين لعبوا دورا في هذه الفتنة الأمريكية ودعموها”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين بأن الشرطة ألقت القبض على أربعة أجانب في طهران على خلفية الاضطرابات التي وقعت الشهر الماضي، في تحول عن تقارير سابقة كانت تعلن عن اعتقالات يومية لمن يشتبه في أنهم قادوا الاحتجاجات دون الإشارة إلى أجانب.

وبعد حرب استمرت 12 يوما في يونيو حزيران اعتمدت فيها إسرائيل على عملاء داخل إيران في شن هجومها، سرعت طهران من حملة لترحيل أجانب معظمهم من الأفغان الذين يمثلون أكبر جالية أجنبية في البلاد.

