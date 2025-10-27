شرطة دبي تحبط محاولة سفر لصّين للخارج بعد سرقتهما 660 ألف درهم

تمكنت شرطة دبي من التعرف على هوية لصين مُلثمين سرقا 660 ألف درهم (179 ألف دولار) وإحباط خطتهما للهرب إلى خارج البلاد بالمبلغ المسروق، عبر إلقاء القبض عليهما في مطار دبي قبل أن يصعدا إلى الطائرة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة الرسمية مساء الأحد عن مركز شرطة بر دبي أن “اللصين خططا لسرقة أحد محال السوبرماركت الكبيرة، وفي ساعة متأخرة من الليل توجها إلى الباب الخلفي، وأقدما على إحداث فتحة فيه عبر استخدام أدوات حادة، ثم دخلا إليه، وتوجها إلى مكتب المحاسبة وكسرا 4 صناديق تحتوي على 60 ألف درهم”.

وأوضح المركز أن اللصين توجها بعد ذلك إلى الخزنة الرئيسية للسوبرماركت، وأقدما على كسرها باستخدام الأدوات الحادة، وسرقا مبلغ 600 ألف درهم ثم فرا من المكان، مُشيراً إلى أن أحد العاملين في السوبرماركت حضر في ساعات الصباح الباكر قبل بدء الدوام الرسمي، وشاهد الجريمة وقدم بلاغاً.

وذكر المركز أن السلطات المختصة توجهت فوراً إلى موقع الجريمة.

وفي سعيه للتعرف على اللصين الملثمين، استطاع المركز من خلال “استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وجمع الأدلة، من الاستدلال على هويتهما والتعميم عليهما ليتبين أنهما يعتزمان السفر والهرب بالمبلغ المسروق”.

وأشار إلى إلقاء القبض عليهما في مطار دبي الدولي قبل سفرها، والعثور على المبلغ المسروق بحوزتهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء لمحاكمتهما.

