شرطة دبي تعيد أكثر من 171 ألف معثور إلى أصحابه في 2025

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة المفقودات والمعثورات، في إعادة 171 ألفا و490 معثورا إلى أصحابه في العام 2025، وفق ما أفادت شرطة دبي في بيان الإثنين.

وأوضحت شرطة دبي أن إجمالي المعثورات التي تم التعامل معها خلال العام الماضي بلغ 868 ألفا و110 معثورا، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة عن المفقودات 159 ألفا و962 بلاغا تم استقبالها عبر مراكز الشرطة في إمارة دبي، إضافة إلى نقاط الاستلام المعتمدة مثل المراكز التجارية ومراكز الشرطة الذكية (SPS) وغيرها من القنوات التي تمكّن الأشخاص من الإبلاغ عن المفقود وتسليم المعثور.

