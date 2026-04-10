شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة “ليونز” إحدى أخطر المنظمات الإجرامية الدولية

ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية في تفكيك عصابة “ليونز”، إحدى أخطر الشبكات الإجرامية الدولية، والتي برزت في إسكتلندا خلال العقود الأخيرة، على ما أوردت وكالة انباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت أنّ ذلك “ضمن عملية “Armorum” نفذتها إسبانيا، وأسفرت عن توقيف 14 شخصاً في عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات ، إلى جانب إخضاع 20 آخرين للتحقيق في إسبانيا”.

وألقت شرطة دبي القبض على عضو من العصابة فور وصوله مطارات دبي، وذلك بعد صدور نشرة حمراء بحقه من منظمة “الانتربول”، بحسب الوكالة الإماراتية.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال، مع امتداد عملياتها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها غير القانونية.

