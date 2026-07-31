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شرطة سنغافورة تحقق في رفع فرقة “ماسيف أتاك” العلم الفلسطيني في إحدى حفلاتها

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أعلنت الشرطة السنغافورية الجمعة فتح تحقيق بعد رفع فرقة “ماسيف أتاك” البريطانية العلم الفلسطيني خلال إحدى حفلاتها الموسيقية.

وتحظر سنغافورة رفع أي أعلام أجنبية أو شعارات وطنية أو لافتات في الأماكن العامة من دون الحصول على إذن.

وأظهر مقطع فيديو عبر الإنترنت اثنين من أعضاء الفرقة على خشبة المسرح يرفعان العلم الفلسطيني وسط هتافات الجمهور.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحفلة أقيمت الأربعاء.

ونقلت قناة “سي ان ايه” عن أحد الحاضرين قوله إن أعضاء الفرقة هتفوا “فلسطين حرة” خلال أدائهم، وأن عددا كبيرا من الحضور رددوا الشعار.

أعلنت شرطة سنغافورة في بيان تلقته وكالة فرانس برس أنه “تم تقديم بلاغات والتحقيقات جارية”، مضيفة أن هيئة تنظيم الإعلام الحكومية “تحقق أيضا في احتمال وجود خرق لشروط الترخيص”.

ويُعاقب على رفع علم أجنبي من دون إذن بغرامة تصل إلى 500 دولار سنغافوري (389 دولارا)، أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر، أو كليهما.

تشتهر الفرقة بانتقادها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وقد استغلت شعبيتها لدعم القضية الفلسطينية.

في نيسان/أبريل، كان المغني روبرت ديل ناجا من بين أكثر من 200 شخص اعتُقلوا خلال احتجاج في ساحة ترافالغار في لندن دعما لحركة “بالستاين اكشن” التي تحظرها السلطات البريطانية.

مبا/رك/جك

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