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شرطة كوستاريكا تقبض على “إل ديابلو” أكبر تاجر مخدرات مطلوب في البلاد

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قبضت الشرطة الكوستاريكية الجمعة على أكبر تاجر مخدرات مطلوب في البلاد، في عملية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال النائب العام في كوستاريكا كارلوس دياز لصحافيين إن الولايات المتحدة كانت قد عرضت مكافأة مقدارها 500 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أليخاندرو أرياس مونغي، المعروف بلقب “إل ديابلو”، قبل أن يتم توقيفه صباح الجمعة في ريو فريو في إقليم هيريديا في شمال شرق البلاد.

وأضاف أن أجهزة إنفاذ القانون استهدفت اجتماعا لقادة منظمات إجرامية داخل مزرعة ريفية، ما أسفر عن مقتل زعيم عصابة آخر يدعى روني ريوس.

وأشار دياز إلى أنه تم إطلاق حوالى 2500 رصاصة خلال العملية، ما أسفر عن إصابة ثمانية شرطيين.

وأصدرت السفارة الأميركية في سان خوسيه بيانا هنّأت فيه الحكومة الكوستاريكية على نجاح العملية.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت تجارة المخدرات في كوستاريكا التي كانت تعدّ من أكثر دول أميركا الوسطى أمانا.

بور-ججر/الح/ملك

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