شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 6 بشأن أنشطة لحزب العمال الكردستاني

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لندن (رويترز) – قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على ستة أشخاص وتفتش مركزا اجتماعيا كرديا في لندن في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب في أنشطة مشتبه بها لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وأضافت الشرطة أن المعتقلين هم أربعة رجال وامرأتان أعمارهم بين 23 و62 عاما مشيرة إلى أن الأمر لا يمثل خطرا وشيكا على الناس.

وقالت هيلين فلاناجان القائمة بأعمال قائد الشرطة “تأتي هذه الأنشطة في أعقاب تحقيق كبير وعملية حول أنشطة نعتقد أنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الإرهابي”.

وأضافت “تلك عمليات اعتقال محددة الهدف لمن يشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية تتعلق بالحزب”.

وتأسس حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا في 1978 بهدف إقامة دولة مستقلة للأكراد وحظرته بريطانيا في 2001. وتسبب الصراع الذي يخوضه الحزب منذ 40 عاما في مقتل أكثر من 40 ألفا.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تنفذ عمليات تفتيش لثماني منشآت في أنحاء لندن منها مركز الجالية الكردية في شمال العاصمة الذي من المرجح إغلاقه أمام الجمهور لمدة تصل لأسبوعين.

وقالت فلاناجان “هذا التحقيق والعمليات هي لحماية كل مجتمعاتنا لكنها على وجه الخصوص لحماية مجتمعي الأتراك والأكراد… أحث أي شخص يعتقد أنه تأثر أو استهدف ممن لهم علاقة بحزب العمال الكردستاني على التواصل معنا”.