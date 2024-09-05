شرطة ميونيخ تقتل مسلحا حاول تنفيذ هجوم “إرهابي” ضد القنصلية الإسرائيلية

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قتلت الشرطة الألمانية الخميس شابا مسلّحا نمسوياً “متشدّدا دينيا” أثناء محاولته تنفيذ “هجوم إرهابي” ضدّ القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، في اليوم الذي أحيت فيه المدينة البافارية ذكرى احتجاز رياضيين إسرائيليين رهائن في عملية دموية نفّذتها منظمة “أيلول الأسود” الفلسطينية في 1972 خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وتعليقا على الهجوم، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنّ “لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية والتطرف الإسلامي”.

وأضاف عبر حسابه في منصة إكس أنّ “ردّ الفعل السريع للشرطة في ميونيخ اليوم أتاح على الأرجح تجنّب أمور فظيعة، وأنا ممتنّ جدا لهم”.

من ناحيتها، وقالت شرطة ولاية بافاريا في بيان إن “الأمر يتعلق بهجوم إرهابي ضد القنصلية العامة لدولة إسرائيل”، مشيرة إلى أنّ منفذ الهجوم شاب نمسوي عمره 18 عاماً أرداه عناصرها.

وفي فيينا، قالت الشرطة النمسوية إنّ منفّذ الهجوم هو شاب نمسوي من أصل بوسني كان معروفاً لديها منذ شباط/فبراير 2023 بعدما أصاب بجروح رفاقاً له في المدرسة، مشيرة إلى أنّها كانت تشتبه بأنه “تطرّف على الصعيد الديني وبأنّه كان مهتمّا بالمتفجرات والأسلحة”.

وأضافت في بيان أنّ القتيل من سكّان منطقة سالزبورغ وقد “اتُّهم بالمشاركة في جماعة إرهابية” وكان ممنوعاً عليه حمل سلاح، لكنّ المحققين أوقفوا تحقيقاتهم في هذه القضية في نيسان/أبريل 2023.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عبر منصة إكس إنه “رُوِّع” بـ”الهجوم الإرهابي”، بينما قال نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه يشاطره المشاعر نفسها، واعداً بإبقائه على اطلاع بتطورات التحقيق.

وبحسب “دير شبيغل” فإن المسلح كان ينشر دعاية لتنظيم الدولة الإسلامية وقد قاد سيارته من النمسا إلى ميونيخ لتنفيذ هجومه.

– “تصاعد معاداة السامية” –

وقرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، شاهد عناصر الشرطة الذين كانوا يحرسون المباني الحساسة في المنطقة، مطلق النار وهو يحمل بندقية قديمة الطراز مزوّدة حربة. وقالت الشرطة إنه أطلق النار قبل أن يردّ عناصرها ويصيبوه بجروح قاتلة.

وقال وزير داخلية بافاريا للصحافيين “يجب أن نفترض أنه كان من المخطط على الأرجح تنفيذ هجوم على القنصلية الإسرائيلية هذا الصباح”.

وقالت القنصل الإسرائيلية في ميونيخ تاليا لادور فريشر في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس “يظهر هذا الحدث مدى خطورة تصاعد معاداة السامية، ومن المهم أن يعارضها عامة الناس بقوة”.

وحدثت الواقعة في سياق متوتر في ألمانيا التي شهدت، مثل الكثير من بلدان العالم، ارتفاعا في منسوب معاداة السامية منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وبدء الحرب في غزة.

ووفقا للسلطات الألمانية، فإن إطلاق النار الخميس مرتبط “على الأرجح” بإحياء ذكرى عملية احتجاز الرهائن الدامية خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ في 5 أيلول/سبتمبر 1972.

– “خطير للغاية” –

وقتل خلال تلك العملية التي نفذتها مجموعة أيلول الأسود الفلسطينية 11 رياضيا إسرائيليا، بالإضافة إلى شرطي وخمسة من المنفذين.

وبسبب هجوم الخميس، تم إلغاء حفل إحياء ذكرى ضحايا أزمة الرهائن عام 1972 في فورستنفيلدبروك، حيث قُتل الرياضيون الإسرائيليون.

وأكّدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أنّ “حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية تمثل أولوية مطلقة”.

وألمانيا في حال تأهب منذ أشهر لأنها تعتبر نفسها “في مرمى منظمات جهادية”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أثار تزايد الانتهاكات ضد اليهود القلق خصوصا في ألمانيا التي تعتبر أن دعم إسرائيل مصلحة عليا للدولة، وذلك بسبب تنفيذها المحرقة.

وتم تسجيل رقم قياسي بلغ 5164 انتهاكا معاديا للسامية عام 2023، مقارنة بـ2641 عام 2022، وفق الاستخبارات الداخلية.

ووقعت أحد أبرز الهجمات المعادية للسامية في ألمانيا عام 2019: قُتل شخصان بعدما حاول أحد النازيين الجدد اقتحام كنيس يهودي في هاله بشرق البلاد، خلال عيد الغفران اليهودي.

ويقول المجلس المركزي لليهود في ألمانيا إن هناك نحو 100 ألف يهودي ملتزم في البلاد وحوالى 100 كنيس.

بك-كلب/ح س-بم/غ ر