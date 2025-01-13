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شركات الطيران الايرانية الخاصة تستأنف رحلات إلى أوروبا بعد رفع العقوبات الأوروبية

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أعلن الطيران المدني الإيراني الاثنين، أن رحلات جوية مباشرة إلى أوروبا تسيرها شركات خاصة، ستستأنف بنهاية كانون الثاني/يناير بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تعليق الرحلات الجوية باتجاه أوروبا التي تقوم بها شركة الخطوط الجوية الوطنية الإيرانية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني حسين بورفرزانه قوله إن “الرحلات الأوروبية ستستأنف في 31 كانون الثاني/يناير برحلة بين باريس وطهران تسيرها شركة إيران إيرتور”، وهي شركة خاصة.

وفرض الاتحاد الأوروبي الذي يتهم طهران بتزويد روسيا الصواريخ في إطار الحرب في أوكرانيا، عقوبات جديدة على طهران في تشرين الأول/أكتوبر ولا سيما وضع شركة الخطوط الجوية الوطنية (إيران إير) على قائمته السوداء والتي كانت الناقل الإيراني الوحيد الذي يؤمن رحلات إلى أوروبا.

ونددت إيران التي تدحض هذه الاتهامات بالقرار معتبرة أنه “تحرك عدائي”. 

كذلك أعلن  بورفرزانة أن شركة طيران قشم، وهي شركة خاصة أيضا، “تنوي تسيير رحلات جوية إلى وجهتين أوروبيتين”، من دون أن يحددهما .

وأضاف “ليس لدينا حاليا أي رحلات جوية إلى لندن (…)، لكننا نفكر في إنشاء خط قريبا”. 

وبالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية الإيرانية، تستهدف العقوبات الأوروبية شركتين إيرانيتين أخريين، هما شركة ساها الجوية وماهان إير.

ويعاني قطاع الطيران الإيراني منذ سنوات من العقوبات الدولية التي تمنع إيران من شراء الطائرات وقطع الغيار والحصول على خدمات الصيانة.

اب/اج/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية