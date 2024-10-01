شركات الطيران تمدد تعليق رحلاتها الى بيروت وتل ابيب

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أعلنت شركة لوفتهانزا الثلاثاء أنها ستمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما ستمدد شركة “كاي ال ام” الهولندية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام.

وقالت إلفيرا فان دير فيس المتحدثة باسم كاي ال ام “مع الأخذ في الاعتبار الوضع في المنطقة، قررنا تمديد تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية العام”.

وأعلنت الشركة في آب/أغسطس أنها ستعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 تشرين الاول/أكتوبر.

من جانبها، قررت لوفتهانزا تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 تشرين الاول/أكتوبر. وستبقي الشركة على وقف رحلاتها الى طهران حتى 14 تشرين الاول/أكتوبر.

وقالت لوفتهانزا في بيان “بسبب الوضع الحالي، تعدل مجموعة لوفتهانزا مجددا جدول رحلاتها”.

كما أعلنت شركة سويس التابعة لها تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الخميس 31 تشرين الاول/أكتوبر ضمنا.

وستلغى كل الرحلات من بيروت وإليها والتي كانت علقت حتى 26 تشرين الاول/أكتوبر، حتى السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر ضمنا.

وعدلت مجموعة لوفتهانزا التي تضم أيضا “اوستريان ايرلاينز” و”براسلز ايرلاينز” جدول رحلاتها مرات عدة في الأشهر الأخيرة بسبب التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، كما فعلت شركات الطيران الأخرى.

ويأتي هذا التحديث الجديد في وقت تنفذ فيه إسرائيل عملية عسكرية برية وجوية في لبنان.

وأعلنت مجموعة “اير فرانس-كاي ال ام” مساء الاثنين تعليق رحلات اير فرانس وترانسافيا إلى بيروت وتل أبيب من باريس على الأقل حتى 8 تشرين الاول/أكتوبر “بسبب الأوضاع الأمنية”.

وقالت مجموعة “اير فرانس-كاي ال ام” في بيان إن استئناف الرحلات مع بيروت التي علقت في 18 أيلول/سبتمبر، ومع تل أبيب التي استؤنفت في 21 أيلول/سبتمبر بعد توقف لثلاثة أيام “سيظل خاضعا لتقييم الوضع على الارض”.

بدأ تعليق رحلات شركة اير فرانس وترانسافيا بعد الانفجار المتزامن في كل أنحاء لبنان لأجهزة الاستدعاء التي يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني في 17 ايلول/سبتمبر وهي عملية نسبها الحزب الموالي لإيران إلى إسرائيل.

يلب/ليل/