شركات طيران إسرائيلية تزيد رحلاتها إلى تل أبيب هذا الأسبوع

reuters_tickers

3دقائق

القدس 4 مارس آذار (رويترز) – أعلنت ثلاث شركات طيران إسرائيلية أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار بن جوريون الدولي القريب من تل أبيب، حيث من المتوقع فتح المجال الجوي للبلاد تدريجيا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وقالت شركة إسرائير، إحدى شركتي الطيران الصغيرتين في إسرائيل إلى جانب شركة أركياع، إنها تخطط لتسيير خمس رحلات إلى مطار بن جوريون غدا الخميس من روما وبرلين وأثينا وباتومي وروفانيمي/لابلاند.

في المرحلة الأولى من خطة إعادة التشغيل، سيُسمح بهبوط رحلة ركاب واحدة فقط كل ساعة.

وسيفتح المطار في نهاية المطاف لرحلتين للركاب في الساعة في المرحلة الثانية، لكن مطار بن جوريون لم يحدد جدولا زمنيا لذلك.

وأغلق المجال الجوي الإسرائيلي يوم السبت مع بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل، مما ترك عشرات الآلاف من الركاب عالقين في الخارج.

وستقوم شركة أركياع بتشغيل رحلة واحدة من روما غدا الخميس إلى تل أبيب وخمس رحلات يوم الجمعة وست رحلات يوم الجمعة من أثينا ولارنكا.

وتقوم كلتا الشركتين في الوقت نفسه بتشغيل عدة رحلات يومية لإعادة الرعايا الإسرائيليين إلى طابا في مصر، والتي تقع على حدود مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على ساحل على البحر الأحمر، والعقبة في الأردن، التي تقع أيضا على الحدود مع إيلات، من مجموعة من المدن الأوروبية.

وقالت شركة الطيران الوطنية (العال) إنها تخطط لرحلات إنقاذ من أكثر من 20 مدينة، بما في ذلك نيويورك وميامي ولوس انجليس وبانكوك ولندن وباريس ومدن أخرى في أوروبا لإعادة ما يقدر بنحو 40 ألفا من العالقين في الخارج.

وتخطط الشركة لتشغيل تسع رحلات غدا الخميس من تسع مدن أوروبية مثل أثينا وميلانو وجنيف وميونيخ وباريس إلى مطار بن جوريون.

وأوقفت شركات الطيران الإسرائيلية بيع التذاكر بين 15 و21 مارس آذار للسماح للعملاء الذين ألغيت رحلاتهم بالسفر بمجرد فتح المجال الجوي.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)