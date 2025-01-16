شركات طيران تستأنف بعض الرحلات في الشرق الأوسط مع الحذر

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من يوانا بلوتشنيسكا

دبلن (رويترز) – قالت شركة لوفتهانزا الألمانية يوم الخميس إنها ستستأنف رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب اعتبارا من الأول من فبراير شباط، بينما أعلنت ويز إير استئناف الرحلات من لندن إلى تل أبيب اعتبارا من يوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد إعلان الوسطاء يوم الأربعاء عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وألغى الكثير من شركات الطيران الغربية رحلاتها إلى مناطق واسعة من الشرق الأوسط في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الرحلات من وإلى بيروت وتل أبيب، مع اشتعال الصراع في المنطقة.

كما تجنبت شركات الطيران المجال الجوي للعراق وإيران خوفا من التعرض بطريق الخطأ لهجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ.

واستأنفت ويز إير رحلاتها إلى عمان بالأردن اعتبارا من يوم الخميس من مطار لندن لوتن.

وشمل قرار لوفتهانزا باستئناف الرحلات إلى تل أبيب شركات طيران مجموعة لوفتهانزا، وهي بروكسل إيرلاينز ويورو وينجز والخطوط الجوية النمساوية والخطوط السويسرية.

وقالت شركة رايان إير في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي، قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إنها تأمل في تشغيل جدول صيفي كامل من وإلى مطار بن جوريون في تل أبيب.

وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، قالت الخطوط الجوية التركية إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق في 23 يناير كانون الثاني بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.