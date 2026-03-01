شركة: مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة أصابها مقذوف قبالة عُمان

لندن أول مارس آذار (رويترز) – ذكرت شركة (في.شيبس) المشغلة للناقلة (إم.كيه.دي فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال أن مقذوفا أصاب الناقلة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم على متن السفينة خلال إبحارها قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت في.شيبس آسيا في بيان “تعرضت السفينة لانفجار وحريق لاحق بعد إصابتها بما يشتبه بأنه مقذوف قبالة سواحل مسقط بسلطنة عمان في الأول من مارس”.

وأضافت “ببالغ الحزن والأسى، نؤكد وفاة أحد أفراد الطاقم الذي كان متواجدا في غرفة المحركات وقت الواقعة”.

(إعداد محمد أيسم وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)