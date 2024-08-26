شركة “آي بي إم” تعتزم إغلاق فرعها للأبحاث والتطوير في الصين

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أكدت شركة “آي بي إم” الأميركية العملاقة لصناعة الحواسيب الإثنين أنها تعتزم إغلاق فرعها للأبحاث والتطوير في الصين.

وأفاد موظفون عدة وكالة فرانس برس بأنهم تبلّغوا في اجتماع مقتضب مع إداريين أميركيين الإثنين أن الشركة ستحل فريق الأبحاث والتطوير التابع لها في الصين وستنقل عملياته إلى بلد آخر.

وقال متحدث باسم العملاق الأميركي ردا على سؤال بشأن إلغاء الوظائف إن “آي بي ام تكيّف عملياتها بما تقتضيه الحاجة لخدمة عملائنا على أفضل نحو، وهذه التغييرات لن تؤثر على قدرتنا في مساعدة عملائنا في منطقة الصين الكبرى”.

وقال موظفون إن أكثر من ألف وظيفة قد يتم إلغاؤها في الصين، وإنه لم تتّضح بعد الوجهة التي ستنتقل العمليات إليها.

وقال موظف مشترطا عدم كشف هويته “اليوم أعلن عن الأمر رسميا”.

الموظف الذي أشار إلى أنه عمل لدى “آي بي إم” عشر سنوات، قال إن “الجميع حافظوا نسبيا على هدوئهم… الأمر أشبه بانفصال سلمي”.

تعمل الشركة في الصين منذ عقود وتوظف آلاف الأشخاص في البلاد.

تتمركز فرقها للبحث والتطوير في مدن عدة بينها بكين وشنغهاي وداليان.

وقال أعضاء في تلك الفرق إنهم منعوا من الولوج إلى خوادم الشركة في نهاية الأسبوع.

دفعت التوترات بين الولايات المتحدة والصين شركات عالمية عدة إلى تسريح موظفين أو نقل قسم من عملياتها في الصين إلى بلد آخر.

في أيار/مايو أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة مايكروسوفت العملاقة طلبت في العام الحالي من مئات من موظفيها العاملين في قسمي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الصين الانتقال إلى بلد آخر.

وجاءت الخطوة مدفوعة بتزايد عمليات التدقيق في ما يتّصل بحضور الشركة في الصين، وفق الصحيفة.

وتشكو شركات أميركية لها حضور في الصين، مما تعتبره بيئة عمل غير منصفة، مع محدودية حماية الملكية الفكرية والمعاملة التفضيلية لمؤسسات منافسة محلية.

وما فاقم تلك المخاوف العام الماضي حملة تضييق واسعة النطاق طالت شركات استشارية أميركية تعمل في الصين.

لل-يسك/ود/غد