شركة “اكس بنغ” للسيارات الكهربائية ترغب في تسريع وتيرة توسعها

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أعلنت شركة “اكس بنغ”، إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، مضاعفة عدد الدول التي تعمل فيها بحلول نهاية هذا العام، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة السبت.

تأسست الشركة في عام 2014، وهي واحدة من الشركات الصينية في هذا القطاع ذات الطموحات الدولية الأقوى، مع التركيز بشكل خاص على التقنيات والتصاميم المتطورة.

وقال مؤسس شركة “اكس بنغ” ورئيسها التنفيذي هي شياوبنغ في مؤتمر صحافي في مدينة غوانغتشو الجنوبية “سنعمل على تسريع وتيرة التوسع من 30 دولة ومنطقة كنا متواجدين فيها بحلول عام 2024”.

وأضاف “سنزيد هذا العام إلى 60 مركزا وسننشئ أكثر من 300 نقطة خدمة ما بعد البيع في جميع أنحاء العالم”.

وتمتلك الشركة التي تصمم سيارات فاخرة، متاجر في العديد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا والسويد والنروج.

وأضاف “على مدى فترة السنوات العشر من 2024 إلى 2033، نتوقع أن يأتي نصف مبيعات اكس بنغ من خارج الصين”.

وتأتي الخطة الطموحة على الرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، الذي فرض رسوما جمركية إضافية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين بنسبة تصل إلى 35,3 في المئة بعد استنتاج أن دعم الدولة في بكين كان يقوض بشكل غير عادل شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وتعتمد اكس بنغ على أن ميزاتها مثل مساعدة القيادة والشحن السريع والتصميمات الداخلية المعيارية ستساعدها على التميز عن الآخرين في السوق الصينية الشديدة التنافسية.

والسبت، توقع هي الزوال المحتمل لبعض مصنعي المركبات الكهربائية الصينيين عندما يواجهون منافسة شديدة على السعر والخدمة والتقدم التكنولوجي.

وأوضح “يمثل هذا العام بداية مرحلة الإقصاء في الصين. أعتقد أنها ستكون مكثفة للغاية في أعوام 2025 و2026 و2027”.

و تم بيع 10,9 ملايين سيارة هجينة وكهربائية في البلاد العام الماضي، بزيادة قدرها أكثر من 40 في المئة عن عام 2023، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

اهل/شي/ب ق