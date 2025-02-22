مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

شركة “اكس بنغ” للسيارات الكهربائية ترغب في تسريع وتيرة توسعها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت شركة “اكس بنغ”، إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، مضاعفة عدد الدول التي تعمل فيها بحلول نهاية هذا العام، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة السبت.

 تأسست الشركة في عام 2014، وهي واحدة من الشركات الصينية في هذا القطاع ذات الطموحات الدولية الأقوى، مع التركيز بشكل خاص على التقنيات والتصاميم المتطورة.

وقال مؤسس شركة “اكس بنغ” ورئيسها التنفيذي هي شياوبنغ في مؤتمر صحافي في مدينة غوانغتشو الجنوبية “سنعمل على تسريع وتيرة التوسع من 30 دولة ومنطقة كنا متواجدين فيها بحلول عام 2024”.

 وأضاف “سنزيد هذا العام إلى 60 مركزا وسننشئ أكثر من 300 نقطة خدمة ما بعد البيع في جميع أنحاء العالم”. 

وتمتلك  الشركة التي تصمم سيارات فاخرة، متاجر في العديد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا والسويد والنروج.

وأضاف “على مدى فترة السنوات العشر من 2024 إلى 2033، نتوقع أن يأتي نصف مبيعات اكس بنغ من خارج الصين”. 

وتأتي الخطة الطموحة على الرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، الذي فرض رسوما جمركية إضافية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين بنسبة تصل إلى 35,3 في المئة بعد استنتاج أن دعم الدولة في بكين كان يقوض بشكل غير عادل شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وتعتمد اكس بنغ على أن ميزاتها مثل مساعدة القيادة والشحن السريع والتصميمات الداخلية المعيارية ستساعدها على التميز عن الآخرين في السوق الصينية الشديدة التنافسية.

والسبت، توقع هي الزوال المحتمل لبعض مصنعي المركبات الكهربائية الصينيين عندما يواجهون منافسة شديدة على السعر والخدمة والتقدم التكنولوجي.

وأوضح “يمثل هذا العام بداية مرحلة الإقصاء في الصين. أعتقد أنها ستكون مكثفة للغاية في أعوام 2025 و2026 و2027”.

و تم بيع 10,9 ملايين سيارة هجينة وكهربائية في البلاد العام الماضي، بزيادة قدرها أكثر من 40 في المئة عن عام 2023، وفقا لجمعية سيارات الركاب الصينية. 

اهل/شي/ب ق

قراءة معمّقة

فقدان الوزن

المزيد

شركات سويسرية متعددة الجنسيات

أدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

طالع المزيدأدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية