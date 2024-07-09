مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

شركة “بريتيش بتروليوم” تتوقع خسائر جراء خفض تكرير النفط في ألمانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قالت شركة الطاقة البريطانية العملاقة “بريتيش بتروليوم” الثلاثاء إنها ستتلقى ضربة مالية تصل إلى ملياري دولار، بعد إعلانها مؤخرا أنها تخطط لتقليص تكرير النفط في ألمانيا.

وقالت الشركة إن نتائج الربع الثاني المرتقبة نهاية شهر تموز/يوليو الحالي ستتضمن انخفاضًا في القيمة بعد احتساب الضرائب بنحو مليار الى ملياري دولار.

وأوضحت في تحديث حول نشاطاتها التجارية إن ذلك “يشمل رسوما متعلقة بالمراجعة المستمرة لمصفاة غيلسنكيرشن في ألمانيا والتي تم الإعلان عنها في آذار/مارس”.

ونتيجة لذلك، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 3,6 بالمئة إلى 458 بنسا في بداية التداول، ما جعلها أكبر الخاسرين في مؤشر سوق الأسهم البريطانية الرئيسية “FTSE 100” في لندن، والذي افتتح على انخفاض طفيف بشكل عام.

بك/مح/غد

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
14 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: يينغ زانغ

ما هي التدابير التي تم اتخاذها لمنع الفيضانات في بلدك؟

هل سبق لك أن واجهت فيضاناً؟ هل شهدت زيادة كبيرة في الفيضانات في المكان الذي تعيش فيه؟ ما هي التدابير التي تم اتخاذها في بلدك لمنع الفيضانات المتكررة؟ هل هذه التدابير فعالة؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية