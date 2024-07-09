شركة “بريتيش بتروليوم” تتوقع خسائر جراء خفض تكرير النفط في ألمانيا

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قالت شركة الطاقة البريطانية العملاقة “بريتيش بتروليوم” الثلاثاء إنها ستتلقى ضربة مالية تصل إلى ملياري دولار، بعد إعلانها مؤخرا أنها تخطط لتقليص تكرير النفط في ألمانيا.

وقالت الشركة إن نتائج الربع الثاني المرتقبة نهاية شهر تموز/يوليو الحالي ستتضمن انخفاضًا في القيمة بعد احتساب الضرائب بنحو مليار الى ملياري دولار.

وأوضحت في تحديث حول نشاطاتها التجارية إن ذلك “يشمل رسوما متعلقة بالمراجعة المستمرة لمصفاة غيلسنكيرشن في ألمانيا والتي تم الإعلان عنها في آذار/مارس”.

ونتيجة لذلك، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 3,6 بالمئة إلى 458 بنسا في بداية التداول، ما جعلها أكبر الخاسرين في مؤشر سوق الأسهم البريطانية الرئيسية “FTSE 100” في لندن، والذي افتتح على انخفاض طفيف بشكل عام.

بك/مح/غد